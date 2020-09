"Sorpreso, non l'ho deciso io". Tridico, la prova della porcata? Maxi-stipendio, Repubblica bombarda (Di domenica 27 settembre 2020) Finge di cadere dalle nuvole, Pasquale Tridico. Il presidente dell'Inps, come rivelato da Repubblica, in estate per decreto ministeriale firmato dalla grillina Nunzia Catalfo, titolare del Lavoro, si è visto aumentare lo stipendio da 62mila a 150mila euro, con valore retroattivo per gli stipendi pregressi. Un caso clamoroso, perché avvenuto nel bel mezzo della crisi economica legata al coronavirus che ha colpito gli italiani e coinvolto direttamente l'istituto previdenziale, tra irregolarità nei bonus da 600 euro e nel reddito di cittadinanza e ritardi nei pagamenti delle casse integrazione. A scandalizzare la politica è soprattutto la "retroattività" dell'aumento. Tridico, con una lettera sempre a Repubblica, si dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Finge di cadere dalle nuvole, Pasquale. Il presidente dell'Inps, come rivelato da, in estate per decreto ministeriale firmato dalla grillina Nunzia Catalfo, titolare del Lavoro, si è visto aumentare loda 62mila a 150mila euro, con valore retroattivo per gli stipendi pregressi. Un caso clamoroso, perché avvenuto nel bel mezzocrisi economica legata al coronavirus che ha colpito gli italiani e coinvolto direttamente l'istituto previdenziale, tra irregolarità nei bonus da 600 euro e nel reddito di cittadinanza e ritardi nei pagamenti delle casse integrazione. A scandalizzare la politica è soprattutto la "retroattività" dell'aumento., con una lettera sempre a, si dice ...

