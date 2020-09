Roma Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 27 settembre 2020) Roma Juventus streaming – Big match per Pirlo, subito Roma-Juventus alla seconda giornata di Serie A. Questa sera alle 20.45, la Juventus riparte dal 3-4-1-2 ibrido (che in fase offensiva diventa 4-4-2) che nella prima partita contro la Sampdoria ha impressionato e convinto. Non cambieranno neanche gli interpreti. Anzi: possibile una riconferma in blocco. Già definita sembra la difesa, con Chiellini e Danilo ai lati di Bonucci ovviamente davanti a Szczesny. Anche a centrocampo saranno soprattutto conferme: Bentancur chiede spazio, Arthur anche, ma intanto saranno McKennie e Rabiot a comporre il duo. Cuadrado agirà a destra, Frabotta più di De Sciglio a sinistra. In avanti fiducia al trio composto da Cristiano Ronaldo, Dejan ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 settembre 2020)– Bigper Pirlo, subitoalla seconda giornata di Serie A. Questa sera alle 20.45, lariparte dal 3-4-1-2 ibrido (che in fase offensiva diventa 4-4-2) che nella prima partita contro la Sampdoria ha impressionato e convinto. Non cambieranno neanche gli interpreti. Anzi: possibile una riconferma in blocco. Già definita sembra la difesa, con Chiellini e Danilo ai lati di Bonucci ovviamente davanti a Szczesny. Anche a centrocampo saranno soprattutto conferme: Bentancur chiede spazio, Arthur anche, ma intanto saranno McKennie e Rabiot a comporre il duo. Cuadrado agirà a destra, Frabotta più di De Sciglio a sinistra. In avanti fiducia al trio composto da Cristiano Ronaldo, Dejan ...

juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - juventusfc : A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? - Betpointnews : Primo big-match per la Juventus di Pirlo, ospite della Roma all'Olimpico #betpoint #sportnews #27settembre #SerieA… - infoitsport : Roma-Juventus: Dzeko cerca vendetta? I retroscena della trattativa e la sfida di questa sera -