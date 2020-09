Quercetina | dove si trova e cosa c’è da sapere sulla molecola anti-Covid

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 settembre 2020) La quercetina, un flavonoide presente in alimenti come capperi, cipolla rossa e radicchio, oltre ad avere proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, agisce come inibitore per bloccare la replicazione virale. Per questo, è stata oggetto di approfondimento di studi preliminari in relazione al coronavirus.