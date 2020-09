Quattro Giornate di Napoli | via i nazisti dalla città

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 settembre 2020)di, ossia dal 27 al 30 settembre, quando i napoletani cacciarono via icittà nel 1943, con coraggio e determinazione. Ricordare la storia, ledidi. Photo: Web.Una vera e propria insurrezione cittadina che valse una medaglia d’oro al valore militare per l’intera città. Quando il primo ottobre gli alleati fecero il loro ingresso in città, un anno prima dello Sbarco in Normandia, la trovarono distrutta ma libera dei soldati del Terzo Reich. Dopo anni di privazioni, di guerre e povertà, a pochi mesi dall’arresto di Benito Mussolini, il 27 ottobre del 1943, durante ...