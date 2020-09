Palazzo chigi 'avverte' Atlantia: risposte entro il 30 o revoca (Di domenica 27 settembre 2020) Sul riassetto di Autostrade per l'Italia, è muro contro muro tra governo e la concessionaria che ha tre giorni di tempo per sbloccare la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti. Altrimenti il governo ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Sul riassetto di Autostrade per l'Italia, è muro contro muro tra governo e la concessionaria che ha tre giorni di tempo per sbloccare la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti. Altrimenti il governo ...

AmbasciataUSA : To the Moon and beyond!???? Il Vice Capo Missione Smitham oggi a @Palazzo_Chigi per la firma della dichiarazione d’in… - Palazzo_Chigi : Il messaggio del Presidente @GiuseppeConteIT per l'Osservatorio 'Riparte l'Italia' #InsiemeperRicostruire ?? Diretta - Palazzo_Chigi : ?? In classe quest’anno la prima prova è la sicurezza, il personale scolastico è invitato a sottoporsi al test siero… - drsimonemarra : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Grande presidente !!! Quando avrai finito, potresti pensare anche a trovare una sol… - najwareign : Io: PALAZZO CHIGI il presidente: CHIGI -