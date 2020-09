Ora è ufficiale, lunedì chiuse la scuole anche a Salerno (Di domenica 27 settembre 2020) Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, al termine della riunione del Centro Operatico Comunale (COC), ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili per la giornata di lunedì 28 settembre. La situazione meteo è in continuazione evoluzione e, pertanto, non si escludono eventuali ulteriori provvedimenti che saranno assunti nella giornata di lunedì all’esito della riunione del COC già convocata alle ore 12.30. Resta confermata, altresì, la chiusura di parchi, ville e giardini comunali, impianti sportivi e cimitero. anche in provincia gli stessi provvedimenti Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 settembre 2020) Il Sindaco diVincenzo Napoli, al termine della riunione del Centro Operatico Comunale (COC), ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado e degli asili per la giornata di lunedì 28 settembre. La situazione meteo è in continuazione evoluzione e, pertanto, non si escludono eventuali ulteriori provvedimenti che saranno assunti nella giornata di lunedì all’esito della riunione del COC già convocata alle ore 12.30. Resta confermata, altresì, la chiusura di parchi, ville e giardini comunali, impianti sportivi e cimitero.in provincia gli stessi provvedimenti Consiglia

SkySportMotoGP : ? ULTIM'ORA #MotoGP ? C'È L'ANNUNCIO UFFICIALE: @ValeYellow46 correrà con il @sepangracing nel 2021 al fianco di… - team_world : È ufficiale, ZAYN sta per tornare?? In arrivo venerdì il suo nuovo singolo #Better Dalle 06.00 sarà disponibile il… - team_world : Intenso, sincero ed emozionante. Come il testo, come la melodia, come Zayn. Il video ufficiale di #Better è ora d… - CorboEsposito : Si sapeva da tempo, ma ora è ufficiale: Arabia Saudita e Turchia, che nel 2011 furono alleate nel cercare il 'regim… - TYBabyWolf : RT @perchetendenza: #THEBOYZ_THESTEALER: Perché è ora disponibile il video ufficiale di 'The Stealer', brano dei @Creker_THEBOYZ https://t… -