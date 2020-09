Militare salva ragazzo e annega: ritrovato il corpo di Aurelio Visalli (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale Aurelio Visalli, secondo capo della capitaneria di Porto Guardia costiera, si è tuffato per soccorrere un 15enne e un 13enne. Le onde però l’hanno trascinato via. Il corpo di Aurelio Visalli è stato ritrovato questa mattina al largo di Milazzo (nel Messinese). Il 40enne, secondo capo della Guardia Costiera, era scomparso ieri tra … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale, secondo capo della capitaneria di Porto Guardia costiera, si è tuffato per soccorrere un 15enne e un 13enne. Le onde però l’hanno trascinato via. Ildiè statoquesta mattina al largo di Milazzo (nel Messinese). Il 40enne, secondo capo della Guardia Costiera, era scomparso ieri tra … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Salva un ragazzo e annega, il militare eroe trovato morto #ANSA - Pzzglc67d03 : RT @piave79: Militare eroe salva ragazzo e annega: ritrovato il corpo in mare a Milazzo - SensoDiNausea : RT @piave79: Militare eroe salva ragazzo e annega: ritrovato il corpo in mare a Milazzo - lciucciovino : RT @Agenzia_Ansa: Salva un ragazzo e annega, il militare eroe trovato morto #ANSA - piave79 : Militare eroe salva ragazzo e annega: ritrovato il corpo in mare a Milazzo -