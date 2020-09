Messico | proteste in piazza per i 43 studenti “desaparecidos” di Ayotzinapa Il procuratore | “70 ordini di cattura tra polizia ed esercito”

(Di domenica 27 settembre 2020) Migliaia di persone hanno manifestato inper la scomparsa di 43della scuola di, Stato di Guerrero, avvenuta sei anni fa nell’omonima strage di Iguala. Ilspeciale del caso, Omar Gómez Trejo, ha reso noto ieri che “esistono 70diriguardanti agenti di, militari dell’esercito e anche ex membri della Procura dell’epoca, di cui 34 sono stati eseguiti”. . Da parte sua il presidente Andrés Manuel López Obrador, ricevendo le famiglie, ha confermato che saranno eseguitidianche contro militari, finora non coinvolti, e che non sarà fabbricata “un’altra falsità, un’altra ...

