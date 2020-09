Mass Effect Trilogy | data di uscita fissata al 2021?

Leggi su tuttotek

(Di domenica 27 settembre 2020) Arrivano nuovi indizi sulla chiacchierata, questa volta relativi alla suadiprevista per il prossimo anno La situazione dietro lo sviluppo della collection relativa ai tre titoli della saga del Comandante Shepard sta diventando paradossale. I rumor continuano ad uscire periodicamente e ormai tutti noi diamo per scontato dell’esistenza del progetto, nonostante non sia mai stato annunciato in via ufficiale da Electronic Arts. Questa volta l’insider Jeff Grubb rivela il presunto periodo di lancio previsto per la collection. Ecco la presuntadidiGrubb sembra avere delle fonti certe interne che lo aggiornano sullo sviluppo. Di recente ci ha ...