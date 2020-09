La frecciatina della Lucarelli a Elisa Isoardi: 'Oggi sta male pure il tuo ex Salvini' (Di domenica 27 settembre 2020) ' Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini ' . Così Selvaggia Lucarelli, dopo l'esibizione di a Ballando con le Stelle, costretta a esibirsi da sola senza Raimondo Todaro ,... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) 'stail tuo ex, non so cosa gli fai agli uomini ' . Così Selvaggia, dopo l'esibizione di a Ballando con le Stelle, costretta a esibirsi da sola senza Raimondo Todaro ,...

BiasiErika : RT @vietatomorire4: Ma perché ve la state prendendo con D? Adesso non può nemmeno postare dei video mentre è felice sul set della sua serie… - solstiziodikat : RT @vietatomorire4: Ma perché ve la state prendendo con D? Adesso non può nemmeno postare dei video mentre è felice sul set della sua serie… - vietatomorire4 : Ma perché ve la state prendendo con D? Adesso non può nemmeno postare dei video mentre è felice sul set della sua s… - DLocascio68 : RT @marcomempi: Simone #Inzaghi sul fratello Pippo: “ha fatto della richiesta ed è stato accontentato”. Altra frecciatina alla Società. #… - Fraboo3 : RT @marcomempi: Simone #Inzaghi sul fratello Pippo: “ha fatto della richiesta ed è stato accontentato”. Altra frecciatina alla Società. #… -

Ultime Notizie dalla rete : frecciatina della Elisa Isoardi, la frecciatina della Lucarelli a Ballando con le stelle: «Oggi sta male pure Salvini» Il Messaggero Elisa Isoardi, la frecciatina della Lucarelli a Ballando con le stelle: «Oggi sta male pure Salvini»

«Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini». Così Selvaggia Lucarelli, dopo l’esibizione di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, costretta a esibirsi da sola senza Raimo ...

Ballando con le stelle, la frecciatina della Lucarelli a Elisa Isoardi: «Oggi sta male pure il tuo ex Salvini»

«Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini». Così Selvaggia Lucarelli, dopo l’esibizione di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, costretta ...

«Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini». Così Selvaggia Lucarelli, dopo l’esibizione di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, costretta a esibirsi da sola senza Raimo ...«Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini». Così Selvaggia Lucarelli, dopo l’esibizione di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, costretta ...