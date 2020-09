In autostrada in monopattino: “Devo arrivare in orario a un colloquio di lavoro” (Di domenica 27 settembre 2020) Gli automobilisti hanno notato subito lo “strano” mezzo e hanno fatto la segnalazione alla polizia stradale. Un monopattino stava percorrendo la A14 in tutta tranquillità, direzione Bologna. A guidarlo, un ragazzo di 20 anni che deve aver pensato di passare inosservato in autostrada, con quel mezzo di trasporto che in autostrada non può stare. La polizia stradale lo ha fermato a Forlì e il ragazzo di è giustificato dicendo di dover andare a Cesena per un colloquio di lavoro. Il monopattino “gli serviva” per arrivare in orario. Ovviamente la “giustificazione” non lo ha salvato dalla multa e dal sequestro del veicolo. L'articolo In autostrada in monopattino: “Devo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Gli automobilisti hanno notato subito lo “strano” mezzo e hanno fatto la segnalazione alla polizia stradale. Unstava percorrendo la A14 in tutta tranquillità, direzione Bologna. A guidarlo, un ragazzo di 20 anni che deve aver pensato di passare inosservato in, con quel mezzo di trasporto che innon può stare. La polizia stradale lo ha fermato a Forlì e il ragazzo di è giustificato dicendo di dover andare a Cesena per undi lavoro. Il“gli serviva” perin. Ovviamente la “giustificazione” non lo ha salvato dalla multa e dal sequestro del veicolo. L'articolo Inin: “Devo ...

HuffPostItalia : Percorre 10 km in autostrada col monopattino: 'Ho un colloquio di lavoro' - Adnkronos : In autostrada col monopattino: 'Ho un colloquio di lavoro' - Adnkronos : In autostrada col #monopattino: 'Ho un colloquio di lavoro' - antoniopaddeu : RT @RadioSavana: Arricchimento culturale oggi a Rimini: #risorsaINPS in autostrada con il monopattino. #risorseINPS #RadioSavana https://t.… - Dardo70m : RT @RadioSavana: Arricchimento culturale oggi a Rimini: #risorsaINPS in autostrada con il monopattino. #risorseINPS #RadioSavana https://t.… -