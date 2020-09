Il Milan ha messo nel mirino Hauge, lui nel frattempo regala l’assist dell’1-0 e sbaglia un rigore in campionato (Di lunedì 28 settembre 2020) Jens Petter Hauge è ormai entrato di diritto nell’orbita del Milan. Dopo la buona impressione fatta in Europa League nella gara con il Bodo/Glimt, i rossoneri hanno puntato l’esterno offensivo norvegese per rinforzare il reparto offensivo. Oggi Huage si è reso protagonista nella vittoria per 2-0 in campionato contro Valerenga. Prima ha servito l’assist dell’1-0 a Junker e poi nella ripresa ha sbagliato dal dischetto. Foto: instagram personale L'articolo Il Milan ha messo nel mirino Hauge, lui nel frattempo regala l’assist dell’1-0 e sbaglia un rigore in campionato proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Jens Petterè ormai entrato di diritto nell’orbita del. Dopo la buona impressione fatta in Europa League nella gara con il Bodo/Glimt, i rossoneri hanno puntato l’esterno offensivo norvegese per rinforzare il reparto offensivo. Oggi Huage si è reso protagonista nella vittoria per 2-0 incontro Valerenga. Prima ha servito l’assist dell’1-0 a Junker e poi nella ripresa hato dal dischetto. Foto: instagram personale L'articolo Ilhanel, lui nell’assist dell’1-0 euninproviene da Alfredo Pedullà.

FrancoSfori : @PianiMino Anche su altre trasmissioni e notiziari sportivi il Milan viene messo in secondo,terzo piano. Purtroppo… - Vincenzo_sai81 : @EmanueleBottoni Basta pensare che nel presentarlo non hanno messo nella sua carriera quello che ha vinto con il Mi… - henhoffman : ancora una volta il Milan è messo meglio di noi. - sassoleonardo : @scar15385 Per aver indegnamente messo un anno la maglia del #Milan vuole illudersi di essere Franco Baresi. - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Servono altri giocatori tecnici': Il tecnico rossoblù: 'Col Milan sapevamo sarebbe stata diffic… -