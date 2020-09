Il Covid blocca i fallimenti: numeri dimezzati da inizio anno (Di domenica 27 settembre 2020) Il Coronavirus non ha solamente “congelato” l’economia per lunghi mesi. Il crollo del Prodotto Interno Loro del nostro Paese ha portato il Governo a bloccare le cartelle esattoriali e sospendere le rate dei mutui per evitare che le imprese si trovassero a pagare tasse e rate di prestiti/mutui in un periodo nel quale erano impossibilitate a produrre. Delle misure che hanno avuto come “effetto collaterale” quello di congelare anche i fallimenti societari. Secondo i dati diffusi dalla Camera Arbitrale di Milano, nei primi 9 mesi dell’anno il numero di aziende che ha chiuso i battenti è praticamente dimezzato. Ma, bisogna fare attenzione, non si tratta necessariamente di un buona notizia. Secondo gli esperti della Camera, infatti, la dichiarazione di fallimento è solo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 settembre 2020) Il Coronavirus non ha solamente “congelato” l’economia per lunghi mesi. Il crollo del Prodotto Interno Loro del nostro Paese ha portato il Governo are le cartelle esattoriali e sospendere le rate dei mutui per evitare che le imprese si trovassero a pagare tasse e rate di prestiti/mutui in un periodo nel quale erano impossibilitate a produrre. Delle misure che havuto come “effetto collaterale” quello di congelare anche isocietari. Secondo i dati diffusi dalla Camera Arbitrale di Milano, nei primi 9 mesi dell’il numero di aziende che ha chiuso i battenti è praticamente dimezzato. Ma, bisogna fare attenzione, non si tratta necessariamente di un buona notizia. Secondo gli esperti della Camera, infatti, la dichiarazione di fallimento è solo ...

