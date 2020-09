GP Catalogna | le dichiarazioni dopo la gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) Un’altra domenica intensa è finita. Come di consueto, dedichiamo questo spazio alledei piloti a fine, in questo caso del GP di. Per chi se la fosse persa, riproponiamo la cronaca dellanel link qui sotto. GPMotoGP: Quartararo torna a vincere GP, lepostFabio Quartararo: “Abbiamo ottenuto la vittoria e 25 punti ma è stato difficile, un calo molto grande della gomma posteriore. Forse un giro in più e finivo secondo, Joan Mir veniva molto forte, ma portiamo a casa il primo posto“. “Le gomme sono decadute fortemente, non pensavo così. Non so come ho fatto negli ultimi due giri, quasi cadevo e ...