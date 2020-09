Esplode il televisore, è da sola in casa: anziana muore soffocata dal fumo nel Bresciano (Di domenica 27 settembre 2020) A Barbariga, in provincia di Brescia, Angela Roncali di 88 anni, è morta, soffocata dal fumo sprigionato dal suo televisore in seguito a un cortocircuito. A trovarla in fin di vita è stata la figlia: la 88enne era priva di sensi e sdraiata sul pavimento nel salotto della sua casa nel paese della Bassa. In quel momento il televisore era già esploso e la stanza era piena di fumo. L’anziana è morta poco dopo. Una volta arrivati, i carabinieri hanno accertato che la morte è avvenuta in seguito al fumo fuoriuscito dal televisore per via di un cortocircuito. (immagine d’archivio) L'articolo Esplode il televisore, è da sola in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) A Barbariga, in provincia di Brescia, Angela Roncali di 88 anni, è morta,dalsprigionato dal suoin seguito a un cortocircuito. A trovarla in fin di vita è stata la figlia: la 88enne era priva di sensi e sdraiata sul pavimento nel salotto della suanel paese della Bassa. In quel momento ilera già esploso e la stanza era piena di. L’è morta poco dopo. Una volta arrivati, i carabinieri hanno accertato che la morte è avvenuta in seguito alfuoriuscito dalper via di un cortocircuito. (immagine d’archivio) L'articoloil, è dain ...

