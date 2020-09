Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme dalla Fialdini | il loro futuro a Ballando

Leggi su dilei

(Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la splendida esibizione al singolare dicon le Stelle, la conduttrice è intervenuta in collegamento video durante la trasmissione di Francesca. E nel contempo, in diretta dall’ospedale, ancheè tornato in televisione, per parlare delle sue condizioni di salute e del suo possibile ritorno in pista. Dopo diversi giorni di assenza, rivedereè stato davvero fantastico: durante l’ultima puntata dicon le Stelle, lasi è dovuta accontentare di un freestyle in solitaria, seguita attentamente dal suo maestro in collegamentosua stanza d’ospedale. ...