Disabile uccide la moglie e poi si toglie la vita | il messaggio prima del delitto

(Di domenica 27 settembre 2020) Almeno sei colpi d’arma da fuoco contro la ex compagna, da cui si stava separando, e poi un colpo contro se stesso, perrsi la. L’omicidio-suicidio si è consumato nella serata di sabato al civico 150 di via Druento di Venaria, comune alle porte di Torino, dove Antonino La Targia, 46 anni, ha fatto fuoco contro Maria Masi, che avrebbe compiuto 42 anni fra qualche giorno. I due, genitori di due ragazzi di 11 e 14 anni, si stavano separando. La Targia, secondo quanto ricostruito, ha ucciso laa colpi di pistola dopo averla incontrata in strada nei pressi dell’Allianz Stadium e poi è tornato a casa e si è sparato alla testa. Sembra che l’uomo, su Facebook, avesse velatamente anticipato le sue intenzioni: (Continua...) come accaduto qualche giorno fa con Claudio Baima ...