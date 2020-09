Cyberpunk 2077 si mette in mostra al Tokyo Game Show 2020 con un nuovo video di gameplay

Leggi su eurogamer

(Di domenica 27 settembre 2020)uscirà fra pochissime settimane sulle nostre console e PC e l'hype è, ovviamente, alle stelle. Trattandosi deltitolo di CD Projekt dopo The Witcher 3, è normale che l'attesa sia elevata.L'RPG futuristico in prima persona è atteso perfino in Giappone, dove è attualmente in onda il, trasformato in un evento digitale per la pandemia da coronavirus. Per l'occasione, CD Projekt ha presentato un brevediplay della durata di 9 minuti, con sottotitoli e doppiaggio interamente giapponese.I contenuti del, visibile qui di seguito, sono solo parzialmente inediti: molte delle scene diplay sono presi da ...