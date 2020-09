Uomini e Donne news, è finita tra Giulio Raselli e Gulia D’Urso: i motivi (Di sabato 26 settembre 2020) Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati. La coppia, che subito dopo la scelta era andata a convivere a Valenza, il paese di lui, dove aveva addirittura aperto un negozio, si sarebbe detta addio per via delle troppe divergenze caratteriali. O almeno così ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne, che è stato l’unico a dare la notizia attraverso un comunicato su Instagram. Tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso è finita Dopo aver premesso che gli sembrava assolutamente corretto parlarne pubblicamente perché i fan hanno visto crescere la storia d’amore tra lui e Giulia D’Urso, Giulio Raselli ha specificato di non essere una di quelle persone che aspetta per far la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 settembre 2020)e Giulia D’Urso si sono lasciati. La coppia, che subito dopo la scelta era andata a convivere a Valenza, il paese di lui, dove aveva addirittura aperto un negozio, si sarebbe detta addio per via delle troppe divergenze caratteriali. O almeno così ha dichiarato l’ex tronista di, che è stato l’unico a dare la notizia attraverso un comunicato su Instagram. Trae Giulia D’Urso èDopo aver premesso che gli sembrava assolutamente corretto parlarne pubblicamente perché i fan hanno visto crescere la storia d’amore tra lui e Giulia D’Urso,ha specificato di non essere una di quelle persone che aspetta per far la ...

