Università Giustino Fortunato | il 30 settembre sarà “Welcome Matricole”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 30, alle ore 17.00, l’Universitàorganizza la prima edizione di Welcome Matricole, iniziativa dedicata ai nuovi iscritti dell’ateneo. Il Magnifico Rettore, prof. Giuseppe Acocella, che aprirà la manifestazione osserva che “con il Welcome Matricole, l’università ribadisce che lo studente è al centro della vita universitaria e mostra che nell’ateneo telematico sannita c’è un rapporto diretto tra il corpo docente e gli studenti, come accade nelle università tradizionali”. Per una università che vuole fare vera alta formazione, prosegue il Rettore Acocella, “gli studenti sono l’interesse centrale. Il nostro ateneo assicura la più ampia disponibilità ...