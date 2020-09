Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Il Moderno – VIDEO – Ballando 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono la dodicesima coppia ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Samuel Peron è di nuovo positivo e la concorrente continua il suo percorso al fianco della maestra con cui ha affrontato il debutto del programma. Un’unione vincente a detta di molti, anche agli occhi della giuria. “Con lei mi sono trovata subito un’affinità anche di corpo”, dice Rosalinda Celentano della sua maestra. Hanno avuto poco tempo a disposizione per poter entrare in sitnonia, ma è successo. “Ho capito che a questo punto la scelta è mia”, dice pensando a Samuel, “i tempi sono sempre più piccoli e devo scegliere. Quindi ballo con ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020)sono la dodicesima coppia ad esibirsi nella seconda puntata dicon le Stelle. Samuel Peron è di nuovo positivo e la concorrente continua il suo percorso al fianco della maestra con cui ha affrontato il debutto del programma. Un’unione vincente a detta di molti, anche agli occhi della giuria. “Con lei mi sono trovata subito un’affinità anche di corpo”, dicedella sua maestra. Hanno avuto poco tempo a disposizione per poter entrare in sitnonia, ma è successo. “Ho capito che a questo punto la scelta è mia”, dice pensando a Samuel, “i tempi sono sempre più piccoli e devo scegliere. Quindi ballo con ...

pigramar : scusate ma rosalinda celentano ha ballato una chiavica, pareva che stava facendo un poco di ginnastica, ma non è ch… - Manuel_Real_Off : RT @martacagnola: Gabriel Garko e il bambino interiore. Rosalinda Celentano e la bambina dentro. Vittoria Schisano e la bambina che non è m… - AleAlle89 : RT @martacagnola: Gabriel Garko e il bambino interiore. Rosalinda Celentano e la bambina dentro. Vittoria Schisano e la bambina che non è m… - martacagnola : Gabriel Garko e il bambino interiore. Rosalinda Celentano e la bambina dentro. Vittoria Schisano e la bambina che n… - AleAlle89 : RT @BlackMambasDen_: Hanno dato voti bassi a chiunque per tutta la serata senza motivi precisi. Poi arriva Rosalinda Celentano, che ha fatt… -