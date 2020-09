Roma | Fonseca annuncia la formazione | «Giocheremo così»

(Di sabato 26 settembre 2020) In conferenza stampa, l’allenatore giallorosso hato laper-Juventus Paulo, allenatore della, sorprende tutti in conferenza stampa elache schiererà per la partita contro la Juventus. «Se non succede niente fino a domani prima della partita giocherò con Antonio Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko». Leggi su Calcionews24.com

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, sorprende tutti in conferenza stampa e annuncia la formazione che schiererà per la partita contro la Juventus. «Se non succede niente fino a domani prima della pa ...