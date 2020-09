Renato Zero a Verissimo – “Fuggirò per una destinazione ignota” (Di sabato 26 settembre 2020) Renato Zero sta per compiere 70 anni: il grande cantante festeggerà il suo compleanno il prossimo 30 settembre. Ospite di Verissimo, l’artista romano ha deciso di condividere la gioia per questo momento speciale con tutti i fan. Ecco che nasce Zerosettanta, un’opera in tre album inediti che interpreterà nel live previsto il prossimo 29 settembre su Canale 5. Renato Zero ha intenzione di fare anche qualcosa per se stesso: “Fuggirò per una destinazione ignota”, dice alla padrona di casa, “il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo visita agli amici”. Renato Zero a ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)sta per compiere 70 anni: il grande cantante festeggerà il suo compleanno il prossimo 30 settembre. Ospite di, l’artista romano ha deciso di condividere la gioia per questo momento speciale con tutti i fan. Ecco che nascesettanta, un’opera in tre album inediti che interpreterà nel live previsto il prossimo 29 settembre su Canale 5.ha intenzione di fare anche qualcosa per se stesso: “Fuggirò per unaignota”, dice alla padrona di casa, “il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo visita agli amici”.a ...

