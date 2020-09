“Noi non vi consentiamo”. A Londra in 15mila contro il lockdown, scontri con la polizia (video) (Di sabato 26 settembre 2020) La polizia londinese sta intervenendo per sciogliere la manifestazione anti-lockdown in corso a Trafalgar square, a Londra, dove migliaia di persone che “non rispettano” le regole di distanziamento sociale stanno protestando contro le nuove misure restrittive imposte dal governo. Ai partecipanti alla manifestazione “Noi non vi consentiamo”, è stato intimato di sgomberare la piazza se non vogliono incorrere in sanzioni. Dopo il lancio di bottiglie da parte di alcuni manifestanti, gli agenti sono intervenuti con forza, usando i manganelli contro la folla. Al omento, gli scontri sono ancora in corso. In un comunicato, la Metropolitan Police afferma che i manifestanti, a causa del mancato rispetto delle regole, “stanno mettendo le persone a rischio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) Lalondinese sta intervenendo per sciogliere la manifestazione anti-in corso a Trafalgar square, a, dove migliaia di persone che “non rispettano” le regole di distanziamento sociale stanno protestandole nuove misure restrittive imposte dal governo. Ai partecipanti alla manifestazione “Noi non vi consentiamo”, è stato intimato di sgomberare la piazza se non vogliono incorrere in sanzioni. Dopo il lancio di bottiglie da parte di alcuni manifestanti, gli agenti sono intervenuti con forza, usando i manganellila folla. Al omento, glisono ancora in corso. In un comunicato, la Metropolitan Police afferma che i manifestanti, a causa del mancato rispetto delle regole, “stanno mettendo le persone a rischio ...

amnestyitalia : '15 anni dopo, il dolore non passa, ma Federico è ormai diventato patrimonio di tutti. È un simbolo del bisogno di… - AnnalisaChirico : Scandalo per il premier britannico Johnson che dice che gli inglesi tengono alla libertà più di noi, e silenzio per… - ZZiliani : Siccome stiamo per rivederlo in tv nella veste di opinionista (come simpatizzane Juve dopo l’ingiustizia di Calciop… - BeatriceTraini : RT @mentecritica: Con gli anni ho capito che l'unica prigione dalla quale non si esce mai è l'idea che abbiamo di noi stessi. - LUVSEOKJINAH : @taecoure allora siamo 10 giocatori e tra di noi c'è un impostore, se si fa parte della crewmate si devono completa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi non The Social Dilemma, il documentario Netflix sul mondo dei social: limiti e punti di forza Corriere della Sera