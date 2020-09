La7, sfilata di Armani in prime time. Lilli Gruber introduce la serata (Di sabato 26 settembre 2020) Giorgio Armani Una sfilata di moda in prime time sulla tv generalista. Di sabato sera. C’è sempre una prima volta e in questo caso a sperimentare l’inedito défilé televisivo sarà Giorgio Armani. Quest’oggi – 26 settembre – lo stilista presenterà la sua nuova collezione primavera/estate 2021 su La7 a partire dalle 21.15. L’evento, che sarà al centro di uno speciale palinsesto dedicato, si svolge nell’ambito della Settimana della Moda milanese, segnata quest’anno dalle restrizioni anti-Covid. Proprio le norme di distanziamento hanno spinto i grandi marchi della moda a trovare soluzioni alternative per presentare le loro nuove collezioni. Armani ha scelto le frequenze dell’editore Urbano Cairo. ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 settembre 2020) GiorgioUnadi moda insulla tv generalista. Di sabato sera. C’è sempre una prima volta e in questo caso a sperimentare l’inedito défilé televisivo sarà Giorgio. Quest’oggi – 26 settembre – lo stilista presenterà la sua nuova collezione primavera/estate 2021 su La7 a partire dalle 21.15. L’evento, che sarà al centro di uno speciale palinsesto dedicato, si svolge nell’ambito della Settimana della Moda milanese, segnata quest’anno dalle restrizioni anti-Covid. Proprio le norme di distanziamento hanno spinto i grandi marchi della moda a trovare soluzioni alternative per presentare le loro nuove collezioni.ha scelto le frequenze dell’editore Urbano Cairo. ...

