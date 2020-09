Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e la battuta infelice su Gabriel Garko: “Porta la gonna?” (Di sabato 26 settembre 2020) Ieri sera Tommaso Zorzi ha fatto uno scivolone. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 è intervenuto, come Grande ospite, Gabriel Garko. L’attore è entrato per sostenere, nella sua avventura nel programma, l’ex Adua Del Vesco. Dopo la diretta, tuttavia, l’influencer 25enne, forse per intrattenere i coinquilini, ha fatto una battuta di dubbio gusto su Garko. Ecco cosa ha detto. Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5. L’ex partecipante di #Riccanza ha già discusso con molti degli altri vip all’interno della casa, in neanche due settimane. ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 settembre 2020) Ieri seraha fatto uno scivolone. Durante la puntata delVip 5 è intervenuto, comeospite,. L’attore è entrato per sostenere, nella sua avventura nel programma, l’ex Adua Del Vesco. Dopo la diretta, tuttavia, l’influencer 25enne, forse per intrattenere i coinquilini, ha fatto unadi dubbio gusto su. Ecco cosa ha detto.è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati delVip 5. L’ex partecipante di #Riccanza ha già discusso con molti degli altri vip all’interno della casa, in neanche due settimane. ...

