Grande Fratello Vip, Gabriel Garko: Mario Adinolfi all'attacco: "Adesso fai i soldi" (Di sabato 26 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip Gabriel Garko fa coming out e Mario Adinolfi lo accusa di averlo fatto solo per i soldi: 'Oggi affilarsi alla cosca LGBT conviene'. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip va in scena il coming out di Gabriel Garko, un momento che ha fatto scalpore e sollevato numerose reazioni. Tra queste quella di Mario Adinolfi, che su Twitter accusa il divo de L'onore e il rispetto di aver rivelato la sua omosessualità "per soldi" e per opportunità. Mentre l'attore confessava in diretta la verità che aveva nascosto per anni ma che in molti immaginavano, tanto che lui stesso l'ha definita il segreto di pulcinella, ...

