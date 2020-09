Gabriel Garko, la lettera al Grande Fratello Vip fra denuncia e coming out (Di sabato 26 settembre 2020) «Il problema non è svelare il segreto, perché è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto». È stata un’entrata in scena a sorpresa quella di Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha partecipato alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini per leggere una lettera alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1309588732912316417 Leggi su vanityfair (Di sabato 26 settembre 2020) «Il problema non è svelare il segreto, perché è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto». È stata un’entrata in scena a sorpresa quella di Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha partecipato alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini per leggere una lettera alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1309588732912316417

