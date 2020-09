Ecco come curare i ciclamini per una splendida fioritura! (Di sabato 26 settembre 2020) Una delle piante maggiormente apprezzate per i suoi bellissimi e colorati fiori, è il ciclamino. Ma come fare ad avere sempre una fioritura rigogliosa? Ecco qualche consiglio utile. Quanta acqua dare alla pianta Chi possiede una pianta di ciclamino deve prestare la massima attenzione, a quanta acqua dare all’infiorescenza. Infatti se si innaffia troppo la pianta, si rischia di rovinarla irreparabilmente. Per bagnare questo tipo di pianta, occorre versare l’acqua nel sottovaso e dopo una ventina di minuti, eliminare l’acqua ancora presente per evitare che possa ristagnare. Durante i mesi più caldi, occorre tastare la terra e verificare se è secca prima di bagnarla, lo stesso procedimento, va effettuato anche durante i mesi più freddi. E’ molto importante, innaffiare la pianta solo durante il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 settembre 2020) Una delle piante maggiormente apprezzate per i suoi bellissimi e colorati fiori, è il ciclamino. Mafare ad avere sempre una fioritura rigogliosa?qualche consiglio utile. Quanta acqua dare alla pianta Chi possiede una pianta di ciclamino deve prestare la massima attenzione, a quanta acqua dare all’infiorescenza. Infatti se si innaffia troppo la pianta, si rischia di rovinarla irreparabilmente. Per bagnare questo tipo di pianta, occorre versare l’acqua nel sottovaso e dopo una ventina di minuti, eliminare l’acqua ancora presente per evitare che possa ristagnare. Durante i mesi più caldi, occorre tastare la terra e verificare se è secca prima di bagnarla, lo stesso procedimento, va effettuato anche durante i mesi più freddi. E’ molto importante, innaffiare la pianta solo durante il ...

Antonio_Tajani : #JoshuaWong è stato rilasciato. Ma c'è poco da essere contenti. L'udienza per il suo caso è stata fissata il 30 set… - Corriere : La dirigenza della Juventus si mosse per far sostenere e superare in tempi record l’esame di italiano al calciatore… - Sport_Mediaset : #Suarez, ecco le domande dell'esame farsa: 'Come ti chiami?'. Il Corriere della Sera svela il pdf mandato in antici… - BI_Italia : Dieci nazioni delle isole del Pacifico sono libere dal #Covid19. Ecco come hanno fatto, e i costi che devono pagare - PhyllisL__ : RT @Antonio_Tajani: #JoshuaWong è stato rilasciato. Ma c'è poco da essere contenti. L'udienza per il suo caso è stata fissata il 30 settemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Audi Q5 Sportback, debutta il il nuovo suv coupé sportivo: ecco come è fatto Il Sole 24 ORE Channing Tatum torna al cinema con il suo debutto alla regia: ecco il primo sguardo a Dog

Tre anni dopo la sua ultima apparizione sul grande schermo in Kingsman - Cerchio d'Oro, Channing Tatum è più carico che mai nel presentare Dog, road-movie che firmerà il suo debutto alla regia insieme ...

Esame Giornalisti Professionisti, resi noti i nomi dei candidati ammessi agli orali, ecco l’elenco completo

Gli esami orali avranno inizio probabilmente nella prima settimana di novembre alle ore 9,00 e alle 14,30 nella sede dell’Ordine Nazionale, a Roma, via Sommacampagna 19.Gli esami prenderanno il via, c ...

