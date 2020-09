Coronavirus | la quarantena diventa obbligatoria per chi arriva dalla Liguria

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 settembre 2020) Il 28 settembre entrerà in vigore un’ordinanza che impone laa chi entra in Svizzera. Chi proviene da una zona a rischio dovrà autodenunciarsi alle autorità e compilare un modulo informativo online. Per i trasgressori è prevista una multa di 10.000 franchi. Non risultano ancora chiare le motivazioni che hanno portato la Confederazione Svizzera ad inserire latra le 59 aree a rischio. La Regione ha comunque inviato al console generale della Svizzera la propria documentazione relativa all’emergenza Covid-19: laha infatti visto aumentare la propria percentuale di casi per numero di abitanti dopo lo sviluppo del cluster di La Spezia. Risulta tuttavia contraddittoria la lista delle 59 aree a rischio stilata ...