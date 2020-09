Claudio Casadio | Colpi di scena 2020 | il bilancio e i progetti futuri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020)DI(C) ACCADEMIA PERDUTAConclusa la biennale di teatro per ragazzi sotto la direzione artistica die Ruggero Sintoni con 22 spettacoli, tra cui 10 prime nazionali, 62 anni, regista ravennate, attore e co-fondatore, insieme a Ruggero Sintoni, di Accademia Perduta-Romagna Teatri, società di produzione teatrale attiva a Faenza dal 1982, ci parla didi, biennale di teatro contemporaneo per ragazzi, che si è svolta dal 22 al 25 settembre nei teatri di Forlì, Faenza e Bagnacavallo. RUGGERO SINTONI, CO FONDATORE INSIEME A, DI ACCADEMIA ...