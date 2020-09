Charlie Hebdo sull’attacco a Parigi: «Chi lo ha fatto non è altro che un fascista» (Di sabato 26 settembre 2020) Le parole di solidarietà per quanto accaduto il 25 settembre a Parigi, dove – nell’11° arrondissement due uomini hanno accoltellato due giornalisti di Primières Lignes – di Charlie Hebdo non si sono fatte attendere. Nella giornata di ieri Charlie Hebdo su attacco a Parigi ha diffuso una nota molto risoluta che invita tutti a essere coinvolti nella lotta al fanatismo. Anzi, Charlie Hebdo utilizza una parola ben precisa: fascismo. LEGGI ANCHE > Assalto a Parigi, si indaga per terrorismo: ritrovata una mannaia insanguinata Charlie Hebdo su attacco a Parigi: «Gesto di fascisti» pic.twitter.com/1pvqgrAFrj — ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) Le parole di solidarietà per quanto accaduto il 25 settembre a, dove – nell’11° arrondissement due uomini hanno accoltellato due giornalisti di Primières Lignes – dinon si sono fatte attendere. Nella giornata di ierisu attacco aha diffuso una nota molto risoluta che invita tutti a essere coinvolti nella lotta al fanatismo. Anzi,utilizza una parola ben precisa: fascismo. LEGGI ANCHE > Assalto a, si indaga per terrorismo: ritrovata una mannaia insanguinatasu attacco a: «Gesto di fascisti» pic.twitter.com/1pvqgrAFrj — ...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - TgLa7 : #Francia: attacco vicino ex redazione Charlie Hebdo, 4 feriti, due sono gravissimi. Due persone in fuga - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - PaolaPArte : 'Non ci arrenderemo mai': Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto - ruixemnas : RT @giornalettismo: #CharlieHebdo non ha dubbi sull'ideologia che ha animato l'attacco a due giornalisti a #Parigi nella giornata del 25 se… -