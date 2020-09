Bake Off Italia 2020: la prima prova esterna elimina un pasticcere favorito, ecco chi (Di sabato 26 settembre 2020) La lunga corsa verso il titolo di campione di Bake Off Italia 2020 continua con una quarta puntata all’insegna delle esterne. Dopo tante prove sotto il tendone, infatti, Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza si sono accomodati nell’ampio giardino di Villa Borromeo D’Adda per una lunga puntata realizzata in esterna… letteralmente! I tredici pasticceri amatoriali in gara in questo quarto episodio hanno trovato i loro banconi allestiti sotto un grande albero e proprio lì hanno dovuto realizzare le loro leccornie per i giudici. Cucinare all’aria aperta è stata una difficoltà aggiuntiva a quella già intrinseca nelle prove solitamente assegnate dai giudici. Questa problematica ha poi portato a rischio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 settembre 2020) La lunga corsa verso il titolo di campione diOffcontinua con una quarta puntata all’insegna delle esterne. Dopo tante prove sotto il tendone, infatti, Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza si sono accomodati nell’ampio giardino di Villa Borromeo D’Adda per una lunga puntata realizzata in… letteralmente! I tredici pasticceri amatoriali in gara in questo quarto episodio hanno trovato i loro banconi allestiti sotto un grande albero e proprio lì hanno dovuto realizzare le loro lrnie per i giudici. Cucinare all’aria aperta è stata una difficoltà aggiuntiva a quella già intrinseca nelle prove solitamente assegnate dai giudici. Questa problematica ha poi portato a rischio ...

