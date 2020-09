Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 18:45 (Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2020 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE Roma, PERMANGONO CODE DI 3 KM TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. SI CONTINUA A CIRCOLARE SOLO SU DUE CORSIE DI MARCIA. MIGLIORA INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ANDIAMO A SUD IN PROVINCIA DI FROSIONE, UN INCIDENTE SULLA SS214 MARIA E ISOLA CASAMARI STA PROVOCANDO CODE TRA CASTELMASSIMO E VEROLI VERSO SORA. TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE, PERMANGONO CODE DI 3 KM TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSOA CAUSA DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. SI CONTINUA A CIRCOLARE SOLO SU DUE CORSIE DI MARCIA. MIGLIORA INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ANDIAMO A SUD IN PROVINCIA DI FROSIONE, UN INCIDENTE SULLA SS214 MARIA E ISOLA CASAMARI STA PROVOCANDO CODE TRA CASTELMASSIMO E VEROLI VERSO SORA. TRASPORTO ...

