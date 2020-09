«Via con me», viaggio nella terra di frontiera sotto le stelle del jazz (Di sabato 26 settembre 2020) «Sono un vecchio sparring partner/e non ho visto mai/una calma più tigrata,/più segreta di così …stava lì nel suo sorriso/a guardar passare i tram,/vecchia pista da elefanti/stesa sopra al macadàm…». Il lessico profumato di rimpianti e la seducente armonia ritmata, sulle calde immagini di lui seduto al pianoforte contornato dall’orchestra all’Arena di Verona, introducono Paolo Conte, via con me, il documentario di Giorgio Verdelli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nelle sale dal 28 al 30 settembre. Un ritratto … Continua L'articolo «Via con me», viaggio nella terra di frontiera sotto le stelle del jazz proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 settembre 2020) «Sono un vecchio sparring partner/e non ho visto mai/una calma più tigrata,/più segreta di così …stava lì nel suo sorriso/a guardar passare i tram,/vecchia pista da elefanti/stesa sopra al macadàm…». Il lessico profumato di rimpianti e la seducente armonia ritmata, sulle calde immagini di lui seduto al pianoforte contornato dall’orchestra all’Arena di Verona, introducono Paolo Conte, via con me, il documentario di Giorgio Verdelli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nelle sale dal 28 al 30 settembre. Un ritratto … Continua L'articolo «Via con me»,diledelproviene da il manifesto.

Il 30 settembre la città di Senigallia ospiterà al Teatro la Fenice, alle ore 21.15, la presentazione del libro “I ricordi non salvano le lacrime”, scritto da Emma e Fazio Fabini per i tipi della casa ...

Paolo Conte, Via con me

Proiezione del film evento che racconta uno dei più grandi autori della musica italiana. Lunedì 28 alle ore 17,30 e 21.00, martedì 29 e mercoledì 30 alle ore 21.00 verrà proiettato presso il cinema Ca ...

