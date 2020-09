Un’altra volta iPhone 12 Mini: le cover appaiono su Amazon (Di venerdì 25 settembre 2020) Sapevamo che Apple sarebbe potuta scendere in campo per iPhone 12 Mini, ed arrivano oggi nuove conferme a sostegno dell’ipotesi. Spendiamo prima due parole per ricostruire il filo del discorso a partire dal leak proveniente dal noto produttore di cover ‘esrgear.com‘, che già nel recente passato aveva fornito gli stessi indizi per quanto riguarda la linea degli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (vi ricordiamo che pure quest’ultima versione era inedita, e che comunque lo stesso produttore di cover anticipò il corso degli eventi mostrandone la custodia in anteprima, cosa che potrebbe ripetersi quest’anno con iPhone 12 Mini). Un dispositivo che avrebbe perfettamente senso, e che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Sapevamo che Apple sarebbe potuta scendere in campo per12, ed arrivano oggi nuove conferme a sostegno dell’ipotesi. Spendiamo prima due parole per ricostruire il filo del discorso a partire dal leak proveniente dal noto produttore di‘esrgear.com‘, che già nel recente passato aveva fornito gli stessi indizi per quanto riguarda la linea degli11,11 Pro e11 Pro Max (vi ricordiamo che pure quest’ultima versione era inedita, e che comunque lo stesso produttore dianticipò il corso degli eventi mostrandone la custodia in anteprima, cosa che potrebbe ripetersi quest’anno con12). Un dispositivo che avrebbe perfettamente senso, e che ...

