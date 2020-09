Una sfortunata partita di basket per Fedez Corsa in ospedale per il rapper

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Carlo Lanna E durante un'amichevole diè costretto a correre inper via di una rovinosa caduta sul campo. Il pericolo però è scampato singolo di studio, dal titolo “Bella Storia”, ile marito di Chiara Ferragni è stato preso di mira dagli hater per una foto che ha pubblicato su instagram.è apparso con capelli e smalto rosa mentre stringeva il piccolo Leone tra le braccia. A nessuno è piaciuta la sua mossa pubblicitaria per promuovere l’uscita del sua nuova canzone. Eppure, incurante delle critiche, ha continuato le sue normali attività. Infatti ha postato foto e dirette sul suo seguitissimo profilo social. Ma le sventure perdi Milano non sono ...