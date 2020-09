Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 11:10 (Di venerdì 25 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Papa Francesco ha accettato la rinuncia della carica di prefetto della congregazione delle cause dei santi e dei diritti connessi al cardinalato presentata da Sua eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu lo riferisce un bollettino della sala stampa Vaticana inconsuetamente diffuso nella serata di ieri secondo quanto si apprende la decisione del papà è stato comunicato dallo stesso Bergoglio abito in un udienza shock è la prima volta quando pontefice che un Porporato di Curia rinunci oltre l’incarico nel proprio dicastero ai diritti connessi al cardinalato Angelo Becciu creato Cardinale proprio dallo stesso Papa Francesco non ho avuto il tempo di rientrare nel suo appartamento ieri sera che la notizia della sua rinuncia era già ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Papa Francesco ha accettato la rinuncia della carica di prefetto della congregazione delle cause dei santi e dei diritti connessi al cardinalato presentata da Sua eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu lo riferisce un bollettino della sala stampa Vaticana inconsuetamente diffuso nella serata di ieri secondo quanto si apprende la decisione del papà è stato comunicato dallo stesso Bergoglio abito in un udienza shock è la prima volta quando pontefice che un Porporato di Curia rinunci oltre l’incarico nel proprio dicastero ai diritti connessi al cardinalato Angelo Becciu creato Cardinale proprio dallo stesso Papa Francesco non ho avuto il tempo di rientrare nel suo appartamento ieri sera che la notizia della sua rinuncia era già ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: i casi salgono a 1.786, nuovo record di tamponi . Aumentano anche i morti, 23 nelle ultime 24 ore… - fanpage : Situazione sempre più critica in Francia - fanpage : Contagi in aumento, chiude liceo di Barletta - Yogaolic : RT @fanpage: Cosa sta succedendo in Francia? #Covid19 - ennatrasporti : Messina - Uici, in barca a vela con Gioco la mia parte -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. L’Oms omaggia l’Italia: “Ha ribaltato la traiettoria dell’epidemia” Fanpage.it Il vento della Guardia

Assieme a loro, gran parte degli amministratori di Mignanego, Ceranesi e Serra Riccò, poi, soprattutto, un mare di gioventù che resta la vera notizia dell'ultima tornata, senza dimenticare grandi ...

Valentino Rossi-Alex Briggs: separazione… ma solo per un anno

Valentino Rossi deve rinunciare ad Alex Briggs e Brent Stephens nella stagione MotoGP 2021. Il meccanico australiano si prenderà un anno sabbatico. Valentino Rossi nella prossima stagione correrà con ...

Assieme a loro, gran parte degli amministratori di Mignanego, Ceranesi e Serra Riccò, poi, soprattutto, un mare di gioventù che resta la vera notizia dell'ultima tornata, senza dimenticare grandi ...Valentino Rossi deve rinunciare ad Alex Briggs e Brent Stephens nella stagione MotoGP 2021. Il meccanico australiano si prenderà un anno sabbatico. Valentino Rossi nella prossima stagione correrà con ...