UFFICIALE – Salcedo torna all’Hellas Verona | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Eddyall’Hellas: èil ritorno dell’attaccante in gialloblù. Ildel club scaligero Eddyall‘Hellas. È arrivato ilda parte del club scaligero. «HellasFC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblu – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva e di contro-opzione in favore del Club nerazzurro. HellasFC si compiace della permanenza in gialloblu di Eddiee gli augura le migliori ...