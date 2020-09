Uefa, Ceferin: “Tifosi fondamentali, felice di averli riportati allo stadio in Supercoppa” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non ci sono stati problemi nell’organizzazione della partita. Gli spettatori hanno accettato le misure precauzionali e seguito le linee guida sanitarie e le istruzioni fornite dagli steward. Adesso la Uefa verificherà in dettaglio i vari aspetti dell’organizzazione insieme alla Federcalcio ungherese e le autorità locali. Siamo stati molto felici di aver nuovamente assaporato la vera atmosfera del calcio e di aver dimostrato che i tifosi sono la linfa vitale di questo sport e che il calcio è così grande grazie alla loro passione a al loro sostegno“. Queste sono le dichiarazioni di Aleksander Ceferin, in merito all’organizzazione della Supercoppa Europea, garantita dai vertici Uefa e dimostratasi un successo. Il presidente dell’Ordine di governo del calcio europeo ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non ci sono stati problemi nell’organizzazione della partita. Gli spettatori hanno accettato le misure precauzionali e seguito le linee guida sanitarie e le istruzioni fornite dagli steward. Adesso laverificherà in dettaglio i vari aspetti dell’organizzazione insieme alla Federcalcio ungherese e le autorità locali. Siamo stati molto felici di aver nuovamente assaporato la vera atmosfera del calcio e di aver dimostrato che i tifosi sono la linfa vitale di questo sport e che il calcio è così grande grazie alla loro passione a al loro sostegno“. Queste sono le dichiarazioni di Aleksander, in merito all’organizzazione della Supercoppa Europea, garantita dai verticie dimostratasi un successo. Il presidente dell’Ordine di governo del calcio europeo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Uefa Ceferin Uefa, CEFERIN: "TIFOSI IMPORTANTI PER IL CALCIO, felice di averli riportati allo STADIO" Sportface.it Ceferin: «Supercoppa? Abbiamo riassaporato la vera atmosfera del calcio»

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha commentato la presenza del pubblico in occasione della Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Ecco le sue parole: «Non ci sono stati problemi nel ...

