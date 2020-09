Tromba d' aria a Lazzate | scoperchiato il tetto della scuola elementare

(Di venerdì 25 settembre 2020), Monza e Brianza,, 25 settembre 2020 - Danni e tanta paura per unad'che si è abbattuta supoco dopo mezzogiorno . Tragedia sfiorata alladi via Trento e ...

emergenzavvf : #Maltempo #Salerno, dal mattino oltre 40 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: una tromba d’aria si è abbattuta su… - Gazzetta_it : Tromba d’aria a #Milanello, cade un albero sulla strada: centro sportivo isolato - radiokisskiss : Una spaventosa tromba d'aria si è abbattuta su Salerno questa mattina ?? Ecco le incredibili immagini girate dal no… - MilanoStremitz1 : RT @CarotenutoAndre: Maltempo a Genova – Tromba d’aria a Sturla - SplendorSolis00 : RT @markorusso69: @frankym1988 Tromba d’aria e pioggia -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba aria

Come se non bastasse la vicenda Covid, il Milan deve fare i conti anche con le condizioni atmosferiche. Questa mattina su Milanello si è scatenata una vera e propria bufera. Una tromba d'aria accompag ...La tromba d'aria che si è abbattuta su Napoli ha provocato danni in particolare nella Pignasecca, zona popolare e di mercato al centro ...