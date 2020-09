Signa | arrestati due albanesi per detenzione illecita sostanze stupefacenti

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il controllo dell'auto e dell'abitazione dei due cittadini, ha portato al rinvenimentodi 9 dosi di cocaina, di 134 grammi di hashish e di 970 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della droga. Glisono stati associati al carcere di Sollicciano a Firenze

Servizi antidroga nell’ambito della Piana Fiorentina. I carabinieri ieri hanno arrestato a Signa due cittadini albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre a segnalare com ...Due fratelli killer fermati a Murcia in Spagna con la collaborazione prestata all’Arma dal Grupo Fugitivos Internacionales della Polizia iberica; il terzo uomo del commando omicida preso a Lastra a Si ...