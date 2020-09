Scopre che la tradisce alle 4 di notte grazie all’orologio: una cosa assurda (Di venerdì 25 settembre 2020) La giornalista americana Jane Slater ha scoperto che l’ex fidanzato era impegnato in un’altra relazione in una maniera davvero singolare: l’aumento dei battiti cardiaci segnati dal Fitbit, alle 4 di notte! La donna ha deciso di raccontare la storia del tradimento scrivendo un tweet che ha reso poi la vicenda virale. A volte la tecnologia può giocare brutti scherzi L’orologio era un regalo dell’ex compagno per le feste natalizie e la coppia aveva deciso di sincronizzare i due dispositivi per motivarsi a fare attività sportiva e mantenersi in forma. Proprio grazie al Fitbit però una notte Jane Slater, la giornalista di Dallas, ha scoperto l’infedeltà dell’uomo. alle 4 di notte, i suoi livelli di attività ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020) La giornalista americana Jane Slater ha scoperto che l’ex fidanzato era impegnato in un’altra relazione in una maniera davvero singolare: l’aumento dei battiti cardiaci segnati dal Fitbit,4 di! La donna ha deciso di raccontare la storia del tradimento scrivendo un tweet che ha reso poi la vicenda virale. A volte la tecnologia può giocare brutti scherzi L’orologio era un regalo dell’ex compagno per le feste natalizie e la coppia aveva deciso di sincronizzare i due dispositivi per motivarsi a fare attività sportiva e mantenersi in forma. Proprioal Fitbit però unaJane Slater, la giornalista di Dallas, ha scoperto l’infedeltà dell’uomo.4 di, i suoi livelli di attività ...

Una canzone, accordo di voce e più strumenti, si materializza nella scoperta, stanza dopo stanza, di Villa Necchi, portando in interni la svagata nonchalance di una collezione che le tracce di un ...

Gli ultimi rumors parlano del ritorno di Sex and the City 3 sul grande schermo ma, si farà senza l’iconica Kim Cattrall che interpreta Samantha. La ragione si cela dietro ai dissapori che per anni han ...

