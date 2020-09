Sciopero scongiurato, Serie C in campo nel weekend (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il campionato di Serie C 2020-21 partirà come da programma nel weekend. scongiurato in extremis lo Sciopero proclamato nei giorni scorsi dall'Assocalciatori che, “in considerazione dell'evoluzione delle trattative con la Lega Pro relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili”, fa un passo indietro “pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell'assemblea delle società di Lega Pro”. “Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano – esulta il presidente della Figc, Gabriele Gravina – I tifosi della Serie C meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il campionato diC 2020-21 partirà come da programma nelin extremis loproclamato nei giorni scorsi dall'Assocalciatori che, “in considerazione dell'evoluzione delle trattative con la Lega Pro relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili”, fa un passo indietro “pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell'assemblea delle società di Lega Pro”. “Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano – esulta il presidente della Figc, Gabriele Gravina – I tifosi dellaC meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione ...

ROMA (ITALPRESS) – Il campionato di serie C 2020-21 partirà come da programma nel weekend. Scongiurato in extremis lo sciopero proclamato nei giorni scorsi dall'Assocalciatori che, "in considerazione ...

