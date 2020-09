Sasso su Scuola: Azzolina Non è Collegata con La Realtà (Di venerdì 25 settembre 2020) Rossano Sasso, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, parla di Scuola e del lavoro della Ministra Azzolina. “Durante l’audizione del Ministro dell’Istruzione sull’utilizzo del recovery fund, Azzolina e la sua maggioranza PD-M5S ancora una volta hanno dimostrato di vivere in una bolla e di non essere collegati con la … Leggi su youreduaction (Di venerdì 25 settembre 2020) Rossano, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, parla die del lavoro della Ministra. “Durante l’audizione del Ministro dell’Istruzione sull’utilizzo del recovery fund,e la sua maggioranza PD-M5S ancora una volta hanno dimostrato di vivere in una bolla e di non essere collegati con la …

UrizenPlayer22 : @matteosalvinimi Sì, ma adesso appoggiate Sasso, sulla scuola ha le idee chiare. - robimorelli : RT @cstambul: @SensoDiNausea L’azzolina è una gelmini che è riuscita a far schiantare la scuola all’interno del tunnel del Gran Sasso - SensoDiNausea : RT @cstambul: @SensoDiNausea L’azzolina è una gelmini che è riuscita a far schiantare la scuola all’interno del tunnel del Gran Sasso - sasso_vivente2 : @adrisissues Da me invece ha deciso di piovere proprio domani quando devo andare in scuola - ANPI_Scuola : RT @ANPIBsCarmine: 'A Torino un vecchio compagno che era stato a Livorno il 21 gennaio del 1921 alla fondazione del Partito Comunista d'Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso Scuola Sasso (Lega): “Graduatorie bloccate, scuole chiuse per mancanza di docenti, Azzolina vive distaccata dalla realtà” [VIDEO] Orizzonte Scuola Operai al lavoro per l'ampliamento delle aule, slitta la riapertura del 'Notarangelo-Rosati': si partirà con la didattica a distanza

Era tutto pronto per la riapertura in programma lunedì 28 settembre. Invece, bisognerà attendere. Il 'Notarangelo-Rosati' di Foggia non riaprirà, almeno per la ripartenza delle lezioni in aula. lI mot ...

