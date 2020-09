Roma, un mese di inibizione per Fienga e venti giorni per Manara: i motivi (Di venerdì 25 settembre 2020) Il CEO della Roma Guido Fienga e il dottor Massimo Manara sono stati inibiti dal Tribunale Federale Nazionale per la vicenda legata al mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte della panchina giallorossa nella partita del San Paolo, contro il Napoli, dello scorso campionato. Alla Roma inoltre anche 7mila euro di multa. Nel dettaglio, Fienga per un mese non potrà accedere al campo e agli spogliatoi durante le gare ufficiali della squadra, né potrà rappresentare la Roma nelle trattative di calciomercato. Questa la nota della sentenza del Tribunale Federale Nazionale: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Il CEO dellaGuidoe il dottor Massimosono stati inibiti dal Tribunale Federale Nazionale per la vicenda legata al mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte della panchina giallorossa nella partita del San Paolo, contro il Napoli, dello scorso campionato. Allainoltre anche 7mila euro di multa. Nel dettaglio,per unnon potrà accedere al campo e agli spogliatoi durante le gare ufficiali della squadra, né potrà rappresentare lanelle trattative di calciomercato. Questa la nota della sentenza del Tribunale Federale Nazionale: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le ...

