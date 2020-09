“Rischio di ritardi per il Recovery fund se i negoziati tra Consiglio e Parlamento Ue non accelerano”. L’allarme di Berlino (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ scontro a distanza tra Stati membri e Parlamento europeo sui tempi di approvazione del bilancio comunitario per il 2021-2027, legato a doppio filo al Next Generation Eu. “Abbiamo urgente bisogno di un accordo globale sul pacchetto” sul quadro finanziario pluriennale Ue e il Recovery fund, ma le trattative procedono “troppo lentamente” e “corriamo il rischio di ritardare anche il Recovery fund”, ha avvertito venerdì mattina l’ambasciatore tedesco presso la Ue, Michael Clauss, chiedendo di “aumentare notevolmente il ritmo dei negoziati” in corso tra il Consiglio Ue e il Parlamento. Ma David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha ricordato: “Il bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ scontro a distanza tra Stati membri eeuropeo sui tempi di approvazione del bilancio comunitario per il 2021-2027, legato a doppio filo al Next Generation Eu. “Abbiamo urgente bisogno di un accordo globale sul pacchetto” sul quadro finanziario pluriennale Ue e il, ma le trattative procedono “troppo lentamente” e “corriamo il rischio di ritardare anche il”, ha avvertito venerdì mattina l’ambasciatore tedesco presso la Ue, Michael Clauss, chiedendo di “aumentare notevolmente il ritmo dei” in corso tra ilUe e il. Ma David Sassoli, presidente deleuropeo, ha ricordato: “Il bilancio ...

