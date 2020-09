Ore 8.30, uragano si abbatte su Salerno (VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Una grande tromba marina si è abbattuta alle 08.30 circa di questa mattina su Salerno. Come dimostrano le immagini VIDEO riprese da Giovanni Capuano, il ‘mostro’ si è formato al largo dell’imboccatura del porto e rapidamente, acquisendo forza, si è diretto verso il lungomare di piazza della Concordia/Torrione creando immediatamente danni agli alberi ed a qualche auto parcheggiata (vedi foto in basso). Immagini impressionanti che riportano alla mente quelle, altrettanto spettacolari quanto drammatiche, del novembre 2018. E’ la conferma che i cambiamenti climatici in atto espongono la città di Salerno a fenomeni atmosferici prima, invece, molto rari a queste latitudini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una grande tromba marina si è abbattuta alle 08.30 circa di questa mattina su. Come dimostrano le immaginiriprese da Giovanni Capuano, il ‘mostro’ si è formato al largo dell’imboccatura del porto e rapidamente, acquisendo forza, si è diretto verso il lungomare di piazza della Concordia/Torrione creando immediatamente danni agli alberi ed a qualche auto parcheggiata (vedi foto in basso). Immagini impressionanti che riportano alla mente quelle, altrettanto spettacolari quanto drammatiche, del novembre 2018. E’ la conferma che i cambiamenti climatici in atto espongono la città dia fenomeni atmosferici prima, invece, molto rari a queste latitudini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ossmeteobargone : RT @franceboccanera: Sullo Ionio il Tropical Like Cyclone (#TLC o Uragano Mediterraneo) '#Udine', oramai sviluppato e con l'occhio ben rico… - irina_mazukova : RT @AllatraItalia: Contemporaneamente ?? 5 cicloni tropicali! L'uragano Sally negli USA. Una tempesta di sabbia in Turchia OGGI IN DIRETTA… - AllatraItalia : Contemporaneamente ?? 5 cicloni tropicali! L'uragano Sally negli USA. Una tempesta di sabbia in Turchia OGGI IN DI… - roc3roc : Quattro mesi di pioggia in quattro ore. È l'#uragano #Sally, che ha colpito le coste di #Florida e #Alabama negli S… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Quattro mesi di pioggia in quattro ore. È l'uragano Sally, che ha colpito le coste di Florida e Alabama negli Stati Uniti lasci… -