Mauro Corona si scusa con Bianca Berlinguer: ‘Non tocco alcol da 40 giorni, sono nervoso’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’ultima puntata di #CartaBianca ha zittito Bianca Berlinguer dandole della gallina, ora Mauro Corona si scusa pubblicamente con la conduttrice nel corso di un’intervista telefonica con Daria Bignardi nel programma ‘L’intrusa’ in onda dal lunedì al venerdì alle 10.00 su Radio Capital: “Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare. È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’ultima puntata di #Cartaha zittitodandole della gallina, orasipubblicamente con la conduttrice nel corso di un’intervista telefonica con Daria Bignardi nel programma ‘L’intrusa’ in onda dal lunedì al venerdì alle 10.00 su Radio Capital: “Miaccorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare. È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedoalle persone che hanno sentito e soprattutto a...

