Lazio, Tare incorona Reina: “Finalmente le nostre strade si sono incrociate, sarà un valore raggiunto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Pepe Reina ha scelto di continuare la propria carriera con la maglia della Lazio.Lazio, Inzaghi: “Non faccio griglie, i ragazzi stanno lavorando bene. Hoedt? Tutto sul suo ritorno”Il trentottenne portiere spagnolo dopo l'esperienza in Italia con le maglie di Napoli e Milan ha deciso di sposare il progetto biancoceleste e di fare da secondo a Strakosha. L'estremo difensore che nella scorsa stagione ha protetto la porta dell'Aston Villa è stato presentato quest'oggi in quel di Formello, tanti complimenti in primis dal direttore sportivo capitolino Ighli Tare.Lazio, Immobile: “E’ il momento più alto della mia carriera. Champions League? Ai tifosi dico…”"Presentiamo il nostro vecchio e caro amico Reina, per tanti anni avversario. Ora ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Pepeha scelto di continuare la propria carriera con la maglia della, Inzaghi: “Non faccio griglie, i ragazzi stanno lavorando bene. Hoedt? Tutto sul suo ritorno”Il trentottenne portiere spagnolo dopo l'esperienza in Italia con le maglie di Napoli e Milan ha deciso di sposare il progetto biancoceleste e di fare da secondo a Strakosha. L'estremo difensore che nella scorsa stagione ha protetto la porta dell'Aston Villa è stato presentato quest'oggi in quel di Formello, tanti complimenti in primis dal direttore sportivo capitolino Ighli, Immobile: “E’ il momento più alto della mia carriera. Champions League? Ai tifosi dico…”"Presentiamo il nostro vecchio e caro amico, per tanti anni avversario. Ora ...

